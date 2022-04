Uma situação de entrevista de emprego pode ser um fator estressante para o candidato, considerando que muitas pessoas não ficam à vontade quando estão sendo avaliadas. Entretanto, é importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação relevante de suas habilidades e competências, de maneira que fale sobre seus empregos anteriores de modo resolutivo, objetivo e sucinto.

Entrevista de emprego: fatores diretos e indiretos impactam o resultado do processo seletivo

O profissional da área de recrutamento e seleção está acostumado com o nervosismo do candidato e, portanto, considera esse fator na hora da avaliação. Porém, quando o candidato permite que o nervosismo domine o seu comportamento, a avaliação se torna incompleta; já que o candidato pode transmitir uma mensagem negativa sobre o seu perfil profissional, ainda que seja um excelente profissional na sua rotina de trabalho.

Sendo assim, cabe ao outro candidato que conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação relevante de sua trajetória profissional até então. Dessa forma, poderá se comportar de maneira orgânica e direcionar sua narrativa de forma assertiva.

Postura

É importante que o candidato tenha atenção plena ao seu comportamento e aos seus gestos, durante a entrevista de emprego. Por isso, não cruze os braços; não deixe objetos no seu colo; fale de maneira calma e tranquila; se direcione assertivamente; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção.

Caso seja possível, procure chegar um pouco mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego, trabalhe a sua respiração e busque se familiarizar com o ambiente. Dessa forma, você poderá minimizar o nervosismo da situação.

Experiência

Além disso, é relevante que leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem o seu potencial, falando sobre sua proatividade; gestão de equipes; facilidade analítica; capacidade para alcançar metas; habilidades comportamentais; implementação de projetos; sugestões e melhorias feitas por você em seus empregos anteriores.

Não menos importante, o candidato deve reforçar a sua narrativa de maneira orgânica, porém, também deve considerar o autoconhecimento sobre seus defeitos para que possa falar sobre eles de forma resolutiva. Por exemplo, é possível que o candidato se coloque como uma pessoa tímida, porém, deve informar que deseja estudar teatro ou fazer algum outro curso voltado para a expansão de sua comunicação.

Autoconhecimento profissional e autorresponsabilidade

Dessa forma, estará demonstrando autoconhecimento profissional e autorresponsabilidade; o que é fundamental durante o processo seletivo. Por isso, o seu comportamento e a maneira como você direciona sua narrativa também são fatores cabíveis dentro da avaliação feita no processo de recrutamento e seleção, além das informações que são ditas de forma direta.