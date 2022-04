A entrevista de emprego é uma situação que requer avaliação e direcionamento por parte do candidato, de modo que a gestão do processo de recrutamento e seleção realize uma correta e dinâmica avaliação quanto ao seu potencial profissional.

Entrevista de emprego: o direcionamento positivo do candidato é um diferencial orgânico

Ao “esconder” o seu real potencial profissional, o candidato fica aquém de suas metas no mercado de trabalho atual. Por isso, esse comportamento de autossabotagem pode ser minimizado através da atenção plena aos seus gestos e à sua narrativa.

Não se deixe dominar pelo nervosismo durante o processo seletivo

Obviamente, o comportamento de autossabotagem profissional ocorre (por muitas vezes) de forma inconsciente e natural. No entanto, ele acontece quando o candidato se deixa dominar pelo nervosismo. Por isso, dominar a ansiedade é primordial para que o candidato se coloque positivamente durante o processo seletivo.

Adote uma postura assertiva e direcione seu comportamento

A ansiedade é inerente à uma avaliação, por isso, é um fator considerado na entrevista de emprego. No entanto, para minimizar os seus efeitos no seu comportamento, é necessário que trabalhe sua respiração e adote uma postura participativa.

Construa uma narrativa baseada em suas vivências anteriores

Além dos fatores referentes ao seu comportamento, a construção da sua narrativa – na condição de candidato – também é um diferencial profissional. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem o seu dinamismo e suas habilidades. Além disso, fale sobre seus pontos negativos de forma resolutiva.

Direcione seus gestos

De forma sucinta, é importante para o candidato que não cruze os braços; não deixe a bolsa/mochila no seu colo; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; controle seus gestos; trabalhe a sua respiração e tenha assertividade nas respostas.

Fale sobre situações concretas

Além disso, fale sobre a sua criatividade; gestão de pessoas; gestão de processos; facilidade para lidar com metas; capacidade analítica; implementação de projetos; resultados obtidos em seus empregos anteriores em qualquer vertente.

Explore o seu currículo de forma direcionada

Dessa maneira, o candidato estará direcionando seu comportamento de modo afirmativo; o que é primordial para o sucesso profissional. Já que é necessária que a avaliação feita durante o processo de recrutamento e seleção seja justa e genuína, pois a entrevista de emprego é uma oportunidade para que a empresa conheça melhor o potencial informado no currículo do candidato. Portanto, adapte os pontos citados e alcance seus objetivos no mercado de trabalho atual.