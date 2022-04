O direcionamento da postura do candidato pode ser um diferencial durante a entrevista de emprego. No entanto, esse direcionamento deve ocorrer de forma orgânica e objetiva.

Entrevista de emprego: reforce seus pontos positivos de forma genuína

O candidato precisa conceituar a entrevista de emprego como uma apresentação de sua trajetória profissional, e não como um julgamento de sua personalidade. Já que o conceito errôneo pode fazer com que o candidato alimente uma postura de autossabotagem profissional, que ocorre, muitas vezes, de maneira indireta.

Analise sua trajetória profissional

Para elevar o seu nível de autoconfiança de maneira genuína, é importante que você avalie o seu próprio currículo e verifique situações concretas que reforcem os seus pontos positivos.

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que falem sobre sua proatividade; gestão de pessoas; facilidade para lidar com metas; senso de urgência; capacidade de análise de dados; implementação de projetos; inovação; criatividade; eliminação de etapas de processos; facilidade para construir um relacionamento da empresa com o cliente; resiliência etc.

Conheça seus pontos fracos

Além dos seus pontos positivos é importante que você conheça seus pontos negativos. Sendo assim, fale sobre eles de forma resolutiva durante a entrevista de emprego. Por exemplo, você pode falar que se conceitua como uma pessoa tímida, por isso, possui dificuldades para falar em público; ao passo que deve informar a sua vontade de realizar algum curso voltado para melhorar sua comunicação.

Adote uma postura assertiva

Além dos diversos aspectos voltados à sua narrativa, o candidato deve direcionar o seu comportamento. Sendo assim, evite cruzar os braços e pernas; controle seu tom de voz; trabalhe sua respiração; evite atrasos; mantenha contato visual com gestor de processos de recrutamento e seleção; tenha atenção aos questionamentos feitos durante o processo seletivo.

Responda com assertividade; não deixe objetos no seu colo; bem como, tenha cuidado para não interromper os demais participantes, caso você participe de uma entrevista de emprego feita de forma coletiva.

Conheça a trajetória da organização

Analisar o site da empresa também pode ser de grande valia para o candidato. Haja vista que conhecer a trajetória da organização e sua missão, visão e valores pode ser importante para responder aos questionamentos feitos durante o processo seletivo; bem como é uma maneira de verificar a compatibilidade da vaga, considerando seus objetivos profissionais em longo prazo. Haja vista que a contratação deve ser algo produtivo e resolutivo para todos os envolvidos.