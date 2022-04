Entrevista de emprego: relevantes dicas de postura e narrativa

É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma forma orgânica de apresentação de seu potencial profissional para que possa apresentar seus pontos fortes de maneira natural, considerando suas vivências anteriores.

Entrevista de emprego: dicas de postura e narrativa

O profissional de recrutamento e seleção compreende o nervosismo do candidato. Entretanto, quando o candidato permite que a ansiedade domine o seu comportamento, ele fica aquém de todo o seu potencial de mercado. Sendo assim, prestar atenção plena ao seu posicionamento pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual.

Decerto, um excelente profissional na sua rotina de trabalho pode não ser um excelente candidato; o que pode fazer com que não aproveite a oportunidade de apresentação durante a entrevista de emprego. Por isso, é relevante que o candidato se prepare adotando uma postura positiva e construindo uma narrativa assertiva.

Experiência profissional

Leve para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu diferencial competitivo e seus resultados em seus empregos anteriores. Fale sobre suas atividades anteriores; gestão de pessoas; facilidade para lidar com metas; análise de dados; capacidade de construção do relacionamento da empresa com o cliente; ideias inovadoras; reuniões brainstorming; condução de treinamentos; proatividade na empresa e outras questões que sejam relacionadas ao seu perfil profissional.

Pontos fracos

Além disso, é importante que também conheça seus pontos fracos, direcionando-os de maneira resolutiva durante a entrevista de emprego. Por exemplo, é possível informar que se conceitua como uma pessoa tímida, porém, está buscando melhorar a sua comunicação através de um curso de teatro.

Postura

Além dos fatores relevantes no que tange a sua narrativa, é importante que o candidato se direcione de maneira atrativa, adotando uma postura natural e objetiva. É aconselhável que não cruze os braços e pernas; evite atrasos; controle o seu tom de voz; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; tenha cuidado para não interromper o profissional condutor da entrevista; não gesticule excessivamente; dentre outros aspectos pertinentes.

Cultura empresarial

Assim sendo, além dos aspectos pertinentes no que se refere ao seu comportamento e narrativa, é relevante para o candidato que analise o site da empresa e conheça sua trajetória e seus valores.

Dessa forma, se torna mais fácil a avaliação sobre a compatibilidade da vaga, considerando que essa análise precisa ser feita por todos os envolvidos.

Faça adequações

Certamente as dicas citadas são adaptáveis. Sendo assim, é relevante que faça as devidas adequações e evite adotar uma postura negativa, de modo que não se deixe dominar pela ansiedade.

Portanto, direcione sua trajetória profissional através da sua postura e narrativa durante a entrevista de emprego, sem que você desconsidere a sua personalidade e suas particularidades.