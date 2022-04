A entrevista de emprego é uma situação que requer direcionamento por parte do candidato, independentemente se a entrevista de emprego ocorrer de maneira online, presencial ou coletiva.

Entrevista de emprego: torne a avaliação genuína e direcionada

O mercado atual é dinâmico e essa volatilidade impacta diretamente o fluxo das empresas, por isso, os processos seletivos estão cada vez mais focados em eficiência e eficácia. Além disso, as habilidades sociocomportamentais dos candidatos são bastante consideradas durante a avaliação.

Considere suas vivências profissionais anteriores

O profissional de recrutamento e seleção precisa entender a sua disposição para lidar com fatores internos; o seu senso de urgência para lidar com fatores externos; a sua disposição para se comprometer com as metas da empresa e a maneira como você enxerga a sua carreira profissional.

No entanto, todas essas análises são feitas através do seu posicionamento durante a entrevista de emprego. Por isso, o candidato deve considerar a entrevista de emprego como uma avaliação importante e uma oportunidade para a sua apresentação profissional, e não como um julgamento pessoal.

Evite uma postura de autossabotagem

O posicionamento do candidato deve ser personalizado. No entanto, existem alguns pontos que podem ser considerados para que o candidato evite uma postura negativa de autossabotagem profissional. Leve para a entrevista de emprego situações que sejam importantes e positivas, reforçando seus pontos positivos durante seus empregos anteriores.

Fale sobre sua proatividade; gestão de pessoas; criatividade; acompanhamento de fluxos; implementação de projetos; análises dinâmicas; elaboração de treinamentos; dentre outros aspectos que sejam importantes dentro da sua área de atuação.

Aponte seus defeitos e apresente soluções durante a entrevista de emprego

Por outro lado, fale sobre seus pontos negativos de maneira objetiva. Sendo assim, leve uma solução para cada apontamento negativo que você fizer. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, informe que deseja estudar teatro.

Ou ainda, ao informar que precisa elevar seu conhecimento sobre um determinado sistema ERP, informe que já realizou cotações com empresas especializadas. Dessa maneira, você estará demonstrando autorresponsabilidade de forma orgânica.

Direcione o seu comportamento

Por conseguinte, a sua postura também deve ser positiva. Sendo assim, não cruze seus braços e pernas; mantenha uma postura participativa; não deixe objetos no seu colo; fale de maneira controlada; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo o processo de recrutamento e seleção.

Dessa forma, o candidato estará se colocando positivamente e poderá tornar a avaliação genuína, sendo um ponto importante para todos os envolvidos no processo seletivo.