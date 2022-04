Entrou tem que jogar: Por que Pedro Scooby foi eliminado do BBB 22?

Só ter bom empenho em provas não adianta para chegar na final do BBB 22. Pela primeira vez, o “quarteto campeão” da edição perdeu um jogador. Líder duas vezes e anjo outras três, não foi desta vez que Pedro Scooby “ganhou”. O surfista foi eliminado nesta quinta-feira (21) com 55.95% dos votos em paredão contra Douglas e Eliezer.

Foto: reprodução



Logo de cara, o ex de Luana Piovani conquistou uma legião de fãs pela simpatia e carisma. Aliado fiel de Douglas e Paulo André, o carioca demonstrava um empenho de dar inveja nas provas e nunca esteve sozinho. Mas, do que adianta essas vantagens se ele demonstrava não estar empenhado no jogo?

Confira abaixo motivos que podem estar relacionados à eliminação do surfista.

1. “Posso votar em mim?”: falta de interesse no jogo

Desde que entrou na casa do BBB 22, Pedro Scooby manteve um discurso de que “não estava ligando para o prêmio” e que “não se importava com voto”. Porém, com esses comentários, o carioca esqueceu da regra básica do reality: ele foi feito para ser jogado.

O fato do brother ter aberto mão da liderança para Linn da Quebrada e ter pedido para votar nele mesmo desagradaram o público, que desde o começo reclamava da falta de movimentação no programa.

2. Mexeu com o favorito: confrontos com Arthur Aguiar

Arthur Aguiar e Pedro Scooby consolidaram uma grande amizade no programa. Porém o ator ficou decepcionado após ir para um paredão falso e descobrir que o surfista havia comemorado a “eliminação dele”. Desde então os dois protagonizaram conflitos na casa.

O esposo de Maira Cardi reclamou por ter sido emparedado sem saber de que haviam combinado de votar na pessoa que estivesse ido ao paredão menos recente. A amizade dos dois acabou se desgastando com o tempo, o que fez com que a torcida do ex-Rebelde se virasse contra o carioca.



3. A padaria é quem manda: mil e um mutirões

Como já não é segredo para ninguém, Arthur Aguiar é o grande favorito ao prêmio. Apesar do número considerável de haters o artista tem uma torcida bastante engajada apelidada de “padaria”. Após o perfil dele nas redes sociais mobilizar mutirões contra o surfista, a permanência dele na casa ficou bastante complicada.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.