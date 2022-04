EPC Engenharia divulga NOVAS vagas de emprego

A EPC Engenharia, uma empresa que fornece soluções, equipamentos e serviços integrados para a instalação, manutenção e expansão de negócios, anuncia uma série de novas vagas de emprego em todo o país. Confira como se inscrever!

EPC Engenharia está contratando novos profissionais

Novas vagas de emprego foram anunciadas na empresa EPC Engenharia, para a contratação de colaboradores especializados em uma variedade de funções. Confira as ocupações disponíveis:

Inspetores de Fiscalização Júnior (Uberaba) : experiência na função e carteira de motorista na categoria B;

: experiência na função e carteira de motorista na categoria B; Auxiliares de Laboratório (Uberaba) : experiência com obra de pavimento e carteira de motorista categoria B;

: experiência com obra de pavimento e carteira de motorista categoria B; Projetista Elétrico Pleno 3D (Belo Horizonte) : experiência em modelagens de projeto, instalações elétricas, conhecimento em Qibuilder e disponibilidade para atuar na função todos os dias da semana, exceto sábado e domingo;

: experiência em modelagens de projeto, instalações elétricas, conhecimento em Qibuilder e disponibilidade para atuar na função todos os dias da semana, exceto sábado e domingo; Técnicos de Nutrição (Mariana) : técnico concluído em áreas relacionadas e impedimentos para revezar turnos;

: técnico concluído em áreas relacionadas e impedimentos para revezar turnos; Projetistas de Tubulação Sênior (São Paulo) : técnico concluído em áreas relacionadas, experiência em projetos industriais, cálculo de flexibilidade, AutoCad, carteira de motorista categoria B, disponibilidade para realizar viagem, possuir REVIT e INVENTOR;

: técnico concluído em áreas relacionadas, experiência em projetos industriais, cálculo de flexibilidade, AutoCad, carteira de motorista categoria B, disponibilidade para realizar viagem, possuir REVIT e INVENTOR; Gerentes de Obras (Angola) : formação superior completa, experiência em áreas de mineração, siderúrgica, inglês fluente e experiência na função;

: formação superior completa, experiência em áreas de mineração, siderúrgica, inglês fluente e experiência na função; Coordenadores de Suprimentos (Angola): inglês fluente, superior em engenharia concluído, habilidades em Supply Chain, logística de materiais, liderar equipes e vivência na função.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na EPC Engenharia, os candidatos devem primeiro acessar o link de participação, ler todas as informações relevantes sobre a função desejada e, em seguida, atualizar seu currículo com todas as informações necessárias.

