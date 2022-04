Epson abre NOVOS empregos em São Paulo; confira

A Epson é uma das maiores empresas japonesas, uma das três companhias mais importantes do Seiko Group. A empresa abre novas vagas de emprego em variadas áreas de atuação. Veja as orientações e como se inscrever!

Epson oferece novas vagas de emprego pela região sudeste

Fundada em 1942, a Epson é fabricante de impressoras matriciais e inkjet, PCs, scanner, projetores para multimídia e home theaters, equipamentos de automação comercial e industrial, componentes para LCDs, robots, laptops e Cls. A empresa disponibiliza 3 vagas de emprego, com o objetivo de ampliar seu time, buscando crescimentos tanto da empresa como dos profissionais. Verifique as vagas ofertadas e seus requisitos.

Jovem Aprendiz

Cursando ou concluído o ensino médio e experiência no pacote Office;

Analista em Recursos Humanos

Prazo Determinado de 3 Meses: Graduação, inglês avançado, sólida experiência em recrutamento e seleção, relações trabalhistas, desenvolvimento e treinamento;

Supervisor da Qualidade

Superior completo, inglês avançado, formação em auditor interno, experiência em ferramentas da qualidade, dentre outros.

Para se inscrever

Para se inscrever e fazer parte do time, acesse o site oficial de cadastro e preencha os campos com seus dados atualizados, atentando-se aos campos obrigatórios. A empresa visa funcionários com boa comunicação, comprometimento, proatividade, responsabilidade, dentre outras qualidades. Portanto, é importante ressaltar suas habilidades, para um maior destaque.

Obs: A companhia oferece aos seus funcionários, outros benefícios além do salário compatível aos cargos ocupados, sendo eles o vale transporte, vale refeição, seguro de vida, café da manhã e etc.

