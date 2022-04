São diversos os erros comuns que novos líderes cometem em diferentes áreas de atuação. Alguns são mais corriqueiros e, até certo ponto, simples, enquanto que outros podem atrapalhar o desempenho de toda a equipe.

De qualquer forma, elencamos, no decorrer deste conteúdo, algumas considerações importantes sobre esses erros. Fique atento para não cometê-los!

5 erros comuns que novos líderes cometem

Como mencionamos acima, existem muitos tipos de erros comuns que novos líderes cometem. Cada qual é responsável por um impacto específico na rotina de todos os envolvidos.

No entanto, separamos os 5 mais comuns para que você faça uma autoanálise e comece a desenvolver o seu espírito de liderança do jeito certo. Veja:

1. Não ter foco

Não saber quais são os seus objetivos e, em paralelo a isso, não ter nenhum tipo de foco, pode ser um dos principais erros comuns que novos líderes cometem. Afinal, se você não tem foco e não sabe quais são as suas prioridades, como poderá organizar a sua rotina de uma maneira consistente e efetiva? Pense sobre isso!

O ideal é que o novo líder analise todo o cenário atual, mapeando o que deve ser feito, quais devem ser as metas e métricas, e assim por diante.

2. Querer “mandar” nas pessoas

Outro erro muito comum é o de achar que é possível “mandar” nas pessoas. Lembre-se de que o chefe aponta os caminhos, auxilia, inspira e motiva, e não fica mandando o tempo todo. Você não está nesta posição apenas para ser uma “autoridade”. Se fosse assim, por que você precisaria estudar técnicas de liderança, não é mesmo?

3. Não se comunicar de maneira adequada

A comunicação ruim também é um dos erros comuns que novos líderes cometem. Eles não sabem colocar em palavras o que precisam dizer e, pior do que isso, são fechados, não dialogam e tornam-se inacessíveis para quem os ouve.

Analise se você é uma pessoa assim e comece a melhorar a sua capacidade de se comunicar bem. Isso porque quanto mais você se dedica a uma boa comunicação, melhor são os seus relacionamentos com liderados.

4. Querer que todos sejam iguais a ele

Querer que as pessoas que trabalham na sua equipe sejam iguais a quem você costuma ser é algo muito ruim. Se você projeta os seus pensamentos, objetivos e atitudes nos outros, saiba que isso pode estar apenas enfraquecendo a sua imagem e as suas relações interpessoais no trabalho.

Pare de ser uma pessoa intolerante e aceite que cada indivíduo pensa, vive e se porta de uma forma diferente. Isso fará a diferença na hora de liderar toda uma equipe.

5. Tentar resolver tudo sozinho

Por fim, um dos erros comuns que novos líderes cometem é o de querer resolver tudo sozinho. Eles se sobrecarregam, podem ter dificuldades para delegar e ficam “engolindo” as dores do time como se fossem invencíveis.

Só que essa armadura cai um dia. E quando ela cai, você pode se sentir despido, fraco e desencorajado. Portanto, trabalhe em equipe mesmo quando você for líder, e pare de tentar resolver tudo sozinho.