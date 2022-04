De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, são muitas as ações feitas pelo Governo Federal, em parceria com diversas instituições, para elevar o nível de emprego no país, beneficiando empresas e trabalhadores.

Escola do Trabalhador 4.0: plataforma EaD acessível

Em relação a treinamentos relacionados a habilidades digitais, cabe destacar a Escola do Trabalhador 4.0, lançada em 2019: uma plataforma EaD acessível, intuitiva e fácil de usar desenvolvida em parceria com a Microsoft, na qual estão disponibilizados 48 cursos transversais em tecnologia divididos em trilhas básicas, intermediárias e avançadas, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Diversas ferramentas beneficiam o trabalhador

Assim sendo, a Secretaria-Geral da Presidência da República destaca que o ambiente dispõe de diversas ferramentas que auxiliam no trajeto formativo de seus beneficiários, tais como:

Teste de carreira, que avalia os conhecimentos do trabalhador e indica por qual trilha o profissional pode começar sua jornada, em uma tutoria contínua e on-line para auxiliar o trabalhador;

Aulas mensais ao vivo com metodologia ativa de fixação de conteúdos;

Pacote Office 365 gratuito para o aluno enquanto estiver cursando; e

Certificação com selo da Microsoft e do Ministério do Trabalho e Previdência.

Programa Caminho Digital

O projeto foi lançado em sua fase-piloto em março de 2021 e comporá, a partir de fevereiro de 2022, o Programa Caminho Digital, que terá capacidade de oferta de até 5,5 milhões de vagas distribuídas a partir da demanda do trabalhador, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Nesse formato, a Secretaria-Geral da Presidência da República ressalta que a plataforma funcionará de forma integrada a ferramentas de inteligência artificial voltadas à intermediação de mão de obra no SINE, o que facilitará o acesso às ações formativas disponíveis ao público da rede de atendimento ao trabalhador.

Diversas instituições apoiam o Caminho Digital

Conforme informações oficiais do Secretaria-Geral da Presidência da República, o Programa Caminho Digital, lançado em 2022, conta com o apoio de instituições como o Ministério da Defesa, a Confederação Nacional dos Municípios, a Organização das Cooperativas do Brasil, a Associação dos Pastores e Ministros Evangélicos do Brasil, a Associação dos Militares Estaduais do Brasil, entre outras.

Esse engajamento institucional possibilitará a difusão do Programa com agilidade para os mais diversos setores da sociedade, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República em divulgação oficial. É importante acompanhar as ações oficiais do Governo Federal e buscar informações sobre o mercado de trabalho e sobre a economia de forma abrangente para que se atualize de forma segura e constante.