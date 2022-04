Escola municipal na Ribeira tem salas e corredores alagados

Por causa da forte chuva que atinge Salvador desde sábado (16), a escola Professora Maria José De Paula Moreira, no bairro da Ribeira, ficou completamente alagado. As imagens foram publicadas na segunda-feira (18) nas redes sociais do Coletivo de Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Saúde.

No vídeo, é possível ver as salas de aula e os corredores repletos de água. Na legenda, o coletivo chama a atenção do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos e do secretário de educação Marcelo Oliveira. A escola foi recém-reformada pela prefeitura.