Escolha de Arthur Aguiar para paredão falso repercute na web; veja reações

Com 82% dos votos, Arthur Aguiar foi o grande escolhido pelo público do BBB 22 para se beneficiar do quarto secreto no paredão falso. Em questão de minutos, o nome do ator passou a integrar os assuntos mais comentados do Twitter e houve quem não aprovou a decisão de boa parte dos telespectadores.

Uma parcela dos internautas torcia pela conquista de Gustavo, que subiram a hashtag “Arthur insuportável”. “Finalmente perceberam, demorou…. Arthur insuportável, desde o princípio”, “Não acredito que vão deixar de colocar o agente do caos Gustavo para colocar esse Arthur insuportável” e “Repitam comigo: Arthur INSUPORTÁVEL! Como vocês conseguem gostar de um cara desses?” foram alguns dos comentários negativos.

Já os fãs do cantor celebrara a alta porcentagem nos votos. “82,2% Padaria…. Somos demais”, “Arthur com 82% dos votos. Ué gente e não disseram que tava acirrado entre Gustavo e Arthur??” e “Se juntar a porcentagem dos três (Gustavo, Lina e Eli) não da metade pqp. Os pãozinhos são fodas” foram algumas das celebrações.

