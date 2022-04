Eslovênia detona Douglas e chama ator de falso: ‘não esperava’

Eliminada do BBB 22, Eslovênia participou do programa ‘A Eliminação’, exibido pelo Multishow na madrugada desta quinta-feira (7). Na ocasião, a modelo chamou Gustavo de “Tóxico” e não mediu esforços ao criticar Douglas.

“Vou citar uma situação recente, quando ele [Douglas] votou no Lucas. Era algo que a gente não esperava. Não que o D.G tenha deixado claro que não votaria no Lucas, mas ele deu a entender. Esse negócio de ‘dar a entender’ as coisas é muito complexo, porque cada um interpreta como quer. Então eu acho que ele é falso nesse sentido”, começou a jovem.

Eslovênia também não aprovava o jogo de Gustavo. “Eu dizia que ele era uma pessoa boa. Mas no jogo, ele era tóxico para mim. Ele me amedrontava. Eu posso gostar da pessoa, mas ao mesmo tempo achar ela tóxico em relação a mim”, falou.

