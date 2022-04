Eslovênia rebate acusações de racismo: ‘brincadeira’

Eliminada do BBB 22 em paredão contra Paulo André e Douglas, Eslovênia participou do bate-papo com o eliminado na madrugada desta segunda-feira (4). Na ocasião, a modelo se explicou sobre o suposto episódio racista, em que ela e as aliadas teriam imitado um macaco para falar sobre Natália.

“Foi uma coisa sem nenhuma pretensão, a gente tava brincando e soou assim. Se soou, foi sério. Eu falei pras meninas que, se alguém interpretou assim, a gente tem que deixar claro que não foi o que a gente quis. Mesmo não tendo sido intenção, quando dói no outro, principalmente algo tão sério, a gente tem que silenciar e falar ‘desculpa'”, começou a Miss Pernambuco.

“Era uma brincadeira entre a gente. A gente não tem noção de como essas brincadeiras repercutem aqui fora, por isso é bom calar a boca e se posicionar”, encerrou.

