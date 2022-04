Eslovênia relata reação ao descobrir acidente de Rodrigo: ‘chorei muito’

Recém-eliminada do BBB 22, Eslovênia usou as redes sociais nesta segunda-feira (4) para se pronunciar sobre o acidente que Rodrigo se envolveu. A modelo relatou a reação dela e pediu orações ao ex-BBB.

“Assim que eu saí do programa, o pessoal do ‘BBB’ falou comigo. Eu nem tinha chegado no hotel ainda. Eles são muito cuidadosos com a gente. Me informaram tudo que aconteceu. Fiquei muito assustada. Foi uma das primeiras informações que eu tive e mesmo eles tendo muito cuidado em falar comigo sobre tudo, pra mim foi um momento bem delicado”, começou a Miss Pernambuco.

“Chorei muito, fiquei muito aflita, mas tentei me apegar às pequenas e boas notícias que estão aparecendo, que o Rodrigo ta melhorando. Tô em contato com Diogo, irmão dele, falei com ele quase agora. Tô pedindo sempre notícias. Tenho certeza que vai sair dessa. Tô torcendo muito por isso”, continuou.

“É o momento da gente rezar muito, mandar energias positivas .Prefiro me apegar hoje ao sentimento de que vai, sim, dar tudo certo e a partir disso, vamos mandar energia boa e vai ficar tudo bem. Vamos pensar assim. Certeza que Deus tá com ele. […] Ele vai melhorar, vai sair dessa, se Deus quiser”, encerrou Eslovênia.

Rodrigo Mussi se envolveu em um grave acidente na madrugada de quinta-feira (31). O ex-brother estava sem cinto em um carro de aplicativo, que colidiu com um caminhão.

