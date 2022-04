O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) informa que foi lançado o módulo web para eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

eSocial: módulo web para eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)

De acordo com informações oficiais do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), o novo módulo permite o lançamento de eventos como Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT), Monitoramento de saúde e Condições ambientais do trabalho.

Sendo assim, é mais uma ferramenta disponível para as empresas e os profissionais da área, que podem usar tanto os sistemas próprios de gestão, quanto o ambiente web, conforme sua conveniência.

Informações serão inseridas diretamente no módulo SST

Conforme informações oficiais do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), além de prestar as informações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) por meio dos sistemas próprios de gestão, agora os empregadores ou as empresas e profissionais especializados poderão também usar o novo módulo do eSocial para informar os eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

O acesso ocorrerá por meio de credenciais

Assim sendo, para utilizar o módulo web SST, será necessário que o empregador acesse utilizando suas credenciais (certificado digital, acesso via gov.br ou código de acesso e senha) ou faça uma procuração eletrônica específica para a empresa ou profissional especializado, para o envio dos eventos. A procuração é outorgada acessando o eCAC, da Receita Federal, ressalta o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Formato atualizado

Conforme divulgado na plataforma oficial do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), o módulo de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) traz as informações de vínculo necessárias para o correto preenchimento dos eventos, além de inovar na sua apresentação, num formato mais moderno e com utilização intuitiva para os usuários. Os formulários são apresentados em formato de wizard, ou seja, um passo a passo orientado, com consultas e automações que facilitam o preenchimento dos eventos.

Para o trabalhador doméstico é informada a CAT

De acordo com o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), é importante ressaltar que não são prestadas informações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para trabalhadores domésticos, a não ser as Comunicações de Acidentes do Trabalho (CAT), que são informadas no próprio eSocial Doméstico, destaca o portal oficial do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).