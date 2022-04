Espaço Colabore reabre com painéis temáticos e exposições nesta terça-feira(5)

Foto: Max Haack/Arquivo Secom

O Centro Municipal de Inovação Colabore foi reaberto nesta terça-feira (4). Com a proposta de abrigar projetos inovadores que possuem impacto social, o espaço fica localizado no Parque da Cidade, no Itaigara, em Salvador, e é administrado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), em parceria com o Sebrae Bahia, através do SebraeLab, e do Parque Social, através da In Pacto.