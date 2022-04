Espetáculo no TCA homenageia dramaturgo baiano Dias Gomes

Foto: Divulgação

O espetáculo que marca a entrega do Prêmio Braskem de Teatro (PBT), no dia 18 de maio, presta homenagem ao centenário do dramaturgo baiano Dias Gomes. A apresentação acontece no Teatro Castro Alves (TCA) e tem Gil Vicente Tavares como diretor, que pretende mostrar a forte relação do autor de telenovelas com a cena teatral.

“Ele fez sucesso na TV com novelas, mas é um homem preponderantemente de teatro e que sempre reservou um carinho gigante ao palco”, pontuou Gil Vicente.

Para a premiação, o diretor artístico planeja trazer um panorama da história e a importância da obra do dramaturgo.

“Queremos visitar cenas de grandes trabalhos dele por meio de depoimentos e trilhas que permearam sua carreira. Dias Gomes conseguiu fazer um teatro político, sem ser panfletário, cumprindo a função da arte que é ser um espaço de provocação e reflexão”, explicou Gil Vicente.

Pelo segundo consecutivo, Gil Vicente está à frente da direção do PBT. Desta vez, ele estreia com a versão presencial do espetáculo.

“Será a primeira vez que vou dirigir um espetáculo no palco principal do TCA após a pandemia. Será uma alegria muito grande de retornar ao grande templo do teatro. Não só para mim, mas para todos os artistas, que terão a oportunidade de estar juntos celebrando os grandes trabalhos produzidos nesses dois anos”, afirmou.

