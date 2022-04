Esposa de Daniela Mercury revela nódulo no pulmão e ‘milagre’ antes da cirurgia

Mulher de Daniela Mercury, Malu Verçosa relatou nas redes sociais nesta quarta-feira (13) que foi diagnosticada com um nódulo no pulmão esquerdo.

“Semana passada, viemos a São Paulo para, entre outras coisas, fazer exames de rotina. Foi aí que recebi o diagnóstico de um nódulo no pulmão esquerdo, com a possibilidade de ser um tumor. A vida deu um nó! Não voltamos para Salvador como planejado inicialmente. Seguimos em São Paulo para mais exames e cirurgia. Ontem fomos para o hospital Vila Nova Star apreensivas. Eu ia fazer a biópsia e, em seguida, seguiria para a cirurgia”, relatou ela no Instagram.