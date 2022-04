Esposa de Scooby defende o marido de Arthur: ‘ O menino não fez nada’

Mulher de Pedro Scooby, Cintia Dicker não gostou da reação de Arthur Aguiar após o brother retornar do paredão falso do “BBB 22”. O ator e cantor voltou para a casa nesta quinta-feira (07), e prometeu tirar satisfação com quem não ficou triste pela sua suposta eliminação. Uma das DRs foi com o surfista, e Cintia saiu em defesa do marido.