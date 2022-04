Esquecimento no trabalho: como evitar?

Muitas pessoas sofrem com o esquecimento no trabalho por conta da falta de organização. Porém, algumas pessoas também podem ter alguns problemas mentais que causam esse esquecimento constante.

De todo modo, algumas medidas podem minimizar esse tipo de problema, desde que sejam seguidas de uma forma efetiva. A seguir, apresentamos algumas dessas medidas que podem ajudar você. Saiba mais!

Como evitar esquecimento no trabalho?

O esquecimento no trabalho pode trazer muitos prejuízos para a saúde mental da pessoa. Além disso, impacta diretamente na produtividade e nos resultados que ela atinge.

Sendo assim, analisar a situação com mais atenção ,para verificar se é necessária a intervenção médica, é muito importante. Porém, se o esquecimento é apenas em decorrência da falta de rotina e organização, veja as dicas que podem lhe ajudar:

1. Anote corretamente

Não adianta anotar em qualquer lugar. Se você não tem um “lugar próprio” para fazer as suas anotações, pode ser que se esqueça de onde anotou. E isso só criará uma verdadeira “bola de neve” de esquecimento e culpa.

Portanto, tenha um caderno, agenda, pasta no computador ou qualquer outro tipo de dispositivo “oficial” para as suas anotações. Além disso, anote de maneira legível e organizada, a fim de conseguir decifrar a anotação depois.

Isto é, nada de desenhar apenas um símbolo para representar algo, crendo que isso lhe fará lembrar mais tarde. Se depois você estiver cansado, irritado ou estressado, pode ser que tenha dificuldade para lembrar o que anotou. Então, escreva por extenso e sempre no mesmo dispositivo.

E, claro, olhe o seu caderno/agenda todos os dias de manhã, de tarde e de noite, a fim de evitar que deixou algo “passar”.

2. Cuide da saúde do seu cérebro

Muitas vezes, o esquecimento no trabalho pode estar atrelado às faltas de cuidado com a saúde cerebral. Isso quer dizer que pode ser que você esteja:

Dormindo mal e impedindo que o seu cérebro organize bem as memórias.

Alimentando-se mal e causando malefícios para a saúde cerebral, bem como o déficit de alguns nutrientes importantes.

Hidratando-se mal, causando a desidratação e problemas na saúde física do cérebro.

Seguindo uma vida sedentária, atrofiando a saúde cerebral sem que se dê conta.

Consumindo substâncias tóxicas para o cérebro, como alguns tipos de entorpecentes.

Deixando de cuidar de alguma doença cerebral que você já tem.

Negligenciando os cuidados com a saúde mental de forma geral, causando sobrecargas de estresse e ansiedade que prejudicam a concentração e, consequentemente, a memorização.

Entre outras questões.

3. Não se sobrecarregue de tarefas

A sobrecarga de tarefas também pode ser um forte estopim para o esquecimento no trabalho. Você tem tanta coisa para fazer e lembrar, que se torna humanamente impossível conseguir raciocinar sobre tudo o que tem que ser feito. Fique de olho nisso e organize melhor as suas demandas!

4. Tenha prioridades

Organize as suas prioridades! Agir de forma aleatória apenas “apagando incêndio” não é nada interessante para a memória e para o cérebro. Lembre-se disso!

5. Organize os seus prazos

Tenha prazos bem organizados, de acordo com as suas prioridades, e sempre anotando tudo no seu dispositivo, que mencionamos anteriormente. Assim, as chances de diminuir o esquecimento no trabalho são bem grandes.