Esquenta CarnaSal: Tuca, Filhos de Jorge, Olodum e Lincoln embalam coletiva do evento

No feriadão de 21 a 23 de abril, vai acontecer o Carnasal 2022, o maior Carnaval fora de época que a Salvador já viu. Serão 3 dias de festa, e muita badalação, com atrações que prometem trazer todo o agito da maior festa de rua do planeta.

Na noite desta quarta-feira (12), o evento que conta também com apoio do iBahia, realizou uma coletiva de imprensa e atrações da festa como Olodum, Lincoln, Tuca Fernandes e Filhos de Jorge falaram da expetativa e ansiedade para o evento.

“O coração já tá saindo pela boca. Se eu pudesse, eu ia dormir hoje só acordava no dia do evento”, disse Lazinho, um dos vocalistas do Olodum.

Como palco, o CarnaSal fugirá do convencional e trará uma proposta de pranchão. Um moderno palco móvel que permite maior interação e aproximação entre os músicos e o público. Esse fato empolga Lucas di Fiori, também vocalista do Olodum.

“Eu já disse para eles [Lazinho e Mateus] que eu ficarei no meio do povão, onde é o meu lugar rs. Eu falo assim, mas iremos revezar. Ora um fica no palco e o outro desce e assim vai.”

Sobre o repertório, Mateus Vidal, também vocalista do Olodum, pontuou: “É uma luta montar o repertório da banda. Se a gente pudesse, cantava todas! Mas o público vai entender. Será um estouro. Vamos preparar uma parada especial.”

Bell Marques, Léo Santana, Saulo, Timbalada, Durval Lelys, Parangolé, Psirico, Carlinhos Brown, Banda EVA, Rafa e Pipo, Alexandre Peixe, Lincoln, Jau e Babado Novo completam a grade do CarnaSal 2022, que acontece no Wet’n Wild, na paralela em Salvador.

