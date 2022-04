Esquente de São João: Estakazero comanda festa junina no próximo sábado (09)

Foto: divulgação

Saudando a chegada do São João em Salvador, a banda Estakazero comanda o “Arraiá do Hype”, no Hype Bar, na Vila Jardim dos Namorados, no sábado (9) a partir das 20h.

Os ingressos custam R$ 30 e podem ser garantidos no Sympla ou através do WhatsApp. Com a volta da época que deixou de ser comemorada durante a pandemia, a banda promete resgatar sucessos dos 20 anos de Carreira.

Arraiá do Hype,

Quando? Sábado (9) a partir das 20h

Onde? Hype Bar, na Vila Jardim dos Namorados

Quanto? R$ 90

Leia mais sobre Música no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias