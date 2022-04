Esquentou tudo! Psirico levanta poeira no último dia de CarnaSal

Música do CarnaSal! O cantor Márcio Victor iniciou o circuito montado no WET, Paralela, já na virada do dia, na madrugada do domingo (24), e mostrou que o fim de festa também pode ser início.

Puxando o pranchão e agitando a galera acompanhado da banda Psirico, o artista aproximou os foliões da tradicional festa de fevereiro, após dois anos sem o tão sonhado encontro na avenida.

Ao iBahia, o artista confessou que passou por diversos estágios de emoção para se apresentar no CarnaSal, mas o que tranquilizou o coração do artista para subir no pranchão foi a presença do público.

“Eu estava ansioso antes, agora eu fiquei mais calmo. O lance da cortesia deixa a gente mais ansioso. Porque a cada pedido você percebe que a galera tá afim de te ver. E desde que anunciou a gente na festa, todo mundo ‘Márcio, eu quero ir’. A gente sabe que choveu, mas tem gente de fora, a casa cheia hoje. Eu vi que a roupa tá bonita, o repertório tá top, vai ser tudo certo”, disse ao repórter Lucas Salles.

Nos carnavais convencionais, é um grande clássico Márcio Victor descer do palco e se divertir no meio da multidão. No CarnaSal, o artista contou aos risos que a produção pediu para que ele tomasse cuidado.

“O pessoal da produção já falou: ‘Marcinho, evite fazer isso hoje, que a gente tá no primeiro ano, para não acontecer nada’. São coisas da minha cabeça e vai acontecendo na hora assim, a depender da energia na hora, da energia do público. É muito importante o povo mandar pra gente essa energia. E quando rola, eu me jogo lá de cima, pulo do trio, chego em casa todo arranhado, sem saber o que eu fiz”, se diverte.

