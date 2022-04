Está amando ‘Pantanal’? Confira 4 novelas de sucesso disponíveis na Globoplay

Foto: Divulgação / TV Globo



Provavelmente você está acompanhando o sucesso que a novela Pantanal está fazendo, desde o seu lançamento. Trata-se de uma refilmagem de uma das maiores produções da teledramaturgia de todos os tempos, transmitida em 1990 pelo finado canal Manchete. As redes sociais estão em polvorosa acompanhando a vida de Maria Marruá e sua filha Juma, assim como José Leôncio e seu filho, Jove.

Pantanal está nos fazendo lembrar como é gostoso acompanhar boas novelas na televisão, daquelas que nos prendem do começo ao fim e fazem a gente organizar a rotina para acompanhar diariamente.

Vale ressaltar que essa produção original de Benedito Ruy Barbosa (a de 1990) ficou engavetada durante anos pela Central Globo de Produções. Foi quando a Manchete chegou contratando o diretor e executando o projeto. A telenovela será sempre lembrada como aquela única que batia a audiência da Globo no seu horário de exibição.

Pensando em todo esse sucesso, nós do Coisa de Cinéfilo separamos algumas novelas incríveis que fizeram o brasileiro parar suas rotinas para assistir e que estão disponíveis na Globoplay, para que a gente possa matar a saudade!

Quem aqui não lembra de Carminha? Essa novela parou o Brasil na sua final para conferir o destino de sua vilã, que fazia muito mais sucesso que a mocinha. Adriana Esteves arrasou no papel da madrasta gente ruim, que abandona a enteada no lixão após o falecimento do pai. A menina Rita é adotada por uma família rica, cresce e volta com sangue nos olhos em busca de vingança. Avenida Brasil é uma das novelas mais bem-sucedidas da Globo e, também, a mais rentável. Chegou a ser citada pela revista Forbes americana como um verdadeiro fenômeno da televisão mundial.

Essa daqui já foi reprisada diversas vezes e vive sendo transmitida pelo canal Viva!. O mais curioso é que rende altas audiências sempre que passa. Trazendo uma história de cunho espiritual, A Viagem fala sobre morte, encarnação, obsessão e outras temáticas do gênero. Com incrível elenco composto por Christiane Torloni, Antônio Fagundes, Guilherme Fontes e outros, essa novela é um sucesso absoluto. Curiosamente, ela foi exibida no horário das 7, que possui menos prestígio que o das 9.

Essa novelinha deliciosa de assistir foi um grande sucesso no horário das 6 e conta a história de Ana Francisca, uma jovem humilde que passa por algumas humilhações e trambicagens, levando-a optar pelo casamento com o dono da fábrica de chocolate onde trabalhava, um velho gentil que se torna um grande amigo. Ela acaba retornando à sua cidade natal depois de um tempo, com o objetivo de se vingar de quem arruinou sua vida no passado. A novela fez tanto sucesso que foi reprisada menos de 4 anos após seu lançamento e tantas outras vezes depois disso. É sucesso absoluto sempre que passa no canal Viva!.

Rainha original de vários memes que circulam na internet atualmente, Senhora do Destino nos apresentou o ícone vilanesco Nazaré Tedesco, que roubou a filha de Maria do Carmo, uma mulher pobre e cheia de filhos que foi tentar a vida no Rio de Janeiro, após o abandono do marido no sertão de Pernambuco. A trama foi indicada a diversos prêmios de teledramaturgia, saindo vencedora da maioria. Batia recordes de audiência lá na década de 2000, sendo uma das novelas mais populares do período.

Marcela Gelinski*

Formada em Comunicação Social com Jornalismo pelo Centro Universitário Social da Bahia, especialista em crítica de cinema, editora-chefe do site Coisa de Cinéfilo





Leia mais sobre Coisa de Cinéfilo no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias