Estrutura do texto dissertativo: principais características e dicas

A maioria dos vestibulares tradicionais, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e diversos outros exames exigem a escrita de um texto dissertativo por meio da prova de redação. Portanto, conhecer bem a estrutura de uma dissertação é crucial para garantir um bom desempenho.

Além de dominar a norma padrão da Língua Portuguesa, o estudante também precisa saber escrever de forma adequada ao tipo de texto exigido. Por isso apresentamos abaixo como se estrutura um texto dissertativo e quais são suas principais características.

Tipos de dissertação

O texto dissertativo pode ser do tipo argumentativo ou expositivo. A estrutura de ambos os tipos costuma ser a mesma, mas os textos se distinguem pela abordagem do autor.

Nesse sentido, no texto dissertativo argumentativo, tipo cobrado na redação do Enem, o autor deve apresentar uma ideia e defendê-la, no sentido de persuadir o leitor. Desse modo, esse tipo exige que o autor apresente argumentos bem fundamentados em dados, pesquisas e informações que estejam em convergência com a ideia principal. Além disso, o texto dissertativo argumentativo deve apresentar uma conclusão de acordo com a tese defendida.

Já o tipo dissertativo explicativo não exige que o autor do texto convença o leitor. Portanto, o texto é mais neutro e não expõe o que o seu autor pensa. O texto deve ser construído a partir da exposição de ideias e não precisa da defesa de um argumento. Assim, o leitor terá mais liberdade na interpretação das informações.

Estrutura do texto dissertativo

O texto dissertativo exige três elementos básicos e indispensáveis na sua estruturação: introdução, desenvolvimento, e conclusão. A 1ª parte do texto é necessariamente o parágrafo de introdução, no qual o autor deve apresentar o tema a ser abordado. O ideal nesta parte do texto é escrever de forma suscinta o tema, pois a introdução deve ser breve.

Em seguida, vem o desenvolvimento que, geralmente, se desenvolve em dois parágrafos. Essa parte do texto dissertativo contém as principais informações sobre o assuntos, dados, argumentos e, no caso do tipo argumentativo, o ponto de vista do autor. Os argumentos devem ser dispostos com encadeamento lógico e coesão.

Por fim, a 3ª parte de uma dissertação é a conclusão, na qual o autor deve finalizar o texto, arrematando os argumentos de forma suscinta. Uma boa dica é retomar a tese central discutida no desenvolvimento, confirmando o que foi exposto.

