Estudante da UFBA tem carro roubado ao sair da aula no campus de Ondina

Um estudante do curso de engenharia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve o carro roubado há 10 dias no campus do bairro de Ondina, o maior da instituição em Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, o jovem – que não quis se identificar – estacionou próximo a biblioteca e ao sair da aulas, por volta das 19h15, foi abordado por dois homens.

Um dos criminosos estava armado. Além do veículo, foram levados cartões de crédito, celular, dinheiro, documentos e roupas. Em nota, a instituição de ensino informou que solicitou “à Polícia Militar (PM) a intensificação do patrulhamento no entorno dos campi. A reitoria determinou que a empresa responsável pela segurança no interior dos campi intensifique as rondas internas.”



Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias