Estudantes aprendem e se divertem com programação da FliPenedo

Aprender é uma troca de experiências sem limite de idade. Crianças, adolescentes e adultos estão vivendo intensamente as oportunidades abertas com a 1ª Festa Literária de Penedo.

A programação diversificada acontece de forma simultânea na tarde desta sexta-feira, 29, segundo dia da FliPenedo.

No Paço Municipal, estudantes da Educação para Jovens e Adultos conhecem a história de Penedo. São pessoas que moram na zona rural incluídas nas salas de aula pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Ao mesmo tempo, no auditório da Casa de Aposentadoria, professores aprimoram conhecimento sobre educação patrimonial em Alagoas, orientação das professoras da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Adriana Capretz e Adriana Guimarães.

Na biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo promove a oficina sobre a produção de livros, mesmo espaço onde estão realizadas as oficinas de escrita criativa.

Na manhã de hoje, estudantes do Ensino Fundamental do Colégio Imaculada Conceição receberam Fernando Franco e Marta Gusmão. No mesmo turno, o escritor e editor Wellington de Melo ensinou para alunos e alunas do 3º ano do Ensino Médio técnicas sobre contos.

“Estou muito feliz com o convite. É muito importante fortalecer a leitura que é algo transformador”, disse o autor com mais de duas décadas dedicadas à literatura.

Confira aqui a programação completa da FliPenedo

Enquanto isso, a criançada se diverte com a contação de histórias no Theatro Sete de Setembro, local da premiação do concurso literário da Academia Penedense de Letras, Artes e Ciências que ocorre logo mais à noite, a partir das 19 horas.

“Todos os dias nós estamos enviando estudantes da Semed para a FliPenedo, é uma iniciativa muito interessante porque podemos desenvolver atividades extraclasse, com diversão e conhecimento sobre a cidade”, destaca Cíntya Alves, Secretária Municipal de Educação, enaltecendo ainda a importância do incentivo à leitura.

Texto e Fotos Fernando Vinícius

Vídeo Ricardo Alves