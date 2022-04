Etapa para usar o gravador de tela no Samsung Galaxy Tab S7/S8/S8 Ultra

Tab S7 e S8 são duas das séries de tablets mais populares da Samsung que pessoas de todos os gêneros preferem. Hoje em dia, os tablets vêm com vários recursos, incluindo gravação de tela. O Galaxy Tab S8 e o Tab S8 Ultra vêm com um gravador de tela embutido que permite gravar a tela. Com o aplicativo gravador de tela pré-instalado, você pode gravar facilmente a tela sem precisar de nenhum aplicativo gravador de tela de terceiros. Se você não sabe como usar o gravador de tela no Galaxy Tab S7/S8, este artigo é para você.

Gravador de tela no Galaxy Tab S7/S8/S8 Ultra

Neste artigo, veremos como usar o Gravador de tela no Galaxy Tab S7/S8.

Os seguintes dispositivos são compatíveis com este tutorial:

– Samsung Galaxy Tab S7

– Samsung Galaxy Tab S7 Plus

– Samsung Galaxy Tab S8

– Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Use o gravador de tela no Galaxy Tab S7/S8 (2022)

Se você possui o Samsung Galaxy Tab S7/S8 e deseja gravar uma tela nele, este artigo o ajudará. Abaixo estão as etapas para usar um gravador de tela embutido para gravar a tela no Galaxy Tab S7/S8-

Em primeiro lugar, abra o Central de Notificações na guia deslizando de cima para baixo na tela.

Toque no Gravador de ecrã ícone do centro de notificações.

Observação:- Se você não encontrar o Gravador de ecrã ícone no centro de notificações, toque nas três elipses e depois toque em Botões de edição. Segure o Gravador de ecrã ícone e trazê-lo para o centro de notificação.

Depois de tocar neste ícone, você verá três opções de configurações de som que você pode usar – Sem som – Isso não gravará nenhum som enquanto a tela estiver gravada. Sons da mídia – Ativar esta opção gravará sons de mídia como toques, toques, teclas pressionadas, etc. durante a gravação da tela. Sons de mídia e microfones Esta opção gravará o som da mídia e o som do microfone durante a gravação da tela.

Se você deseja mostrar toques e toques durante a gravação da tela, você pode ativar a alternância para Mostrar toques e toques.

Toque em Comece a gravar para gravar a tela. A contagem regressiva começará e a gravação da tela começará.

Agora você terá a opção de escrever na tela. Você pode até ligar sua câmera. Além disso, você terá a opção de pausar a gravação e pará-la.

Agora vá para o Galeria aplicativo e, em seguida, toque no Gravação de tela álbum.

Aqui, você encontrará a gravação de tela que você fez.

Observe que todas as informações serão registradas, incluindo suas senhas, informações importantes e todos os detalhes na tela. Portanto, certifique-se de ocultar detalhes que não deseja compartilhar com ninguém.

Palavras finais

É assim que você pode usar o recurso Screen Recorder no Galaxy Tab S8. Você não precisa de nenhum aplicativo de gravador de tela de terceiros para gravar a tela no seu Galaxy Tab. Você pode usar o aplicativo de gravador de voz embutido para gravar a tela. Seguindo os passos acima, você poderá usar o Gravador de Tela no Galaxy Tab S7/S8.

