Eurofarma tem vagas em diversas áreas

A Eurofarma, empresa farmacêutica multinacional de capital 100% nacional, com sede em São Paulo, tem vagas de emprego em diversas áreas. São mais de 250 oportunidades de trabalho abertas e distribuídas nos departamentos de administração, área médica, comunicação, marketing, produção, tecnologia, vendas, entre outras.

Há chances para os cargos de Analista de Dados Sr, Analista de Desenvolvimento Pré-Clínico Sr, Analista de Equivalência Farmacêutica PL, Analista de Garantia de Qualidade II, Analista de Logística Sr., Analista de Pré-formulação PL, Analista Desenvolvimento Material Embalagem Sr, Analista Desenvolvimento Métodos Analíticos PL – Foco em Documentação, Analista Desenvolvimento Métodos Analíticos, Analista Farmacovigilância PL, Analista Recursos Humanos SR, Assistente Administrativo Jr, Assistente Administrativo (PCD), Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Produção, Auxiliar Digital (PCD), Auxiliar Vendas Digital (PCD), Consultor 60+, Coordenador Logística, Especialista Desenvolvimento Organizacional, Especialista Processos, entre outros.

A empresa oferece, também, oportunidades para estudantes do ensino superior nas funções de Estagiário em Câmaras Climáticas, Estagiário em Laboratório, Estagiário em TI – Infraestrutura, Estagiário de Produção, Estágio de Assuntos Regulatórios Internacional, Estágio Central de Atendimento, Estágio em Comunicação Corporativa e mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como o salário e benefícios. É importante, no entanto, que os candidatos tenham disponibilidade para mudança ou residam em uma das cidades onde há vagas, como: Itapevi (SP), Ribeirão Preto (SP), Montes Claros (MG), Patrocínio (MG), Ipatinga (MG), Macaé (RJ), Paulo Afonso (BA), Itaguaí (RJ), Salvador (BA), Catanduva (SP), São Paulo (SP), Porto Velho (RO), Itabaiana (SE), Itumbiara (GO), Joinville (SC) e Manaus (AM).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da Eurofarma para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.