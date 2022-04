Ex-assessor de deputado federal baiano é preso após chantagem com acusação de abuso sexual

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21), o ex-assessor teria pedido R$ 180 mil para não divulgar um vídeo no qual o deputado seria acusado de abuso sexual.

A prisão aconteceu no estacionamento de um supermercado, em um trecho na BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco, na cidade de Lauro de Freitas, onde o suspeito havia marcado um encontro com o deputado para receber parte do dinheiro cobrado na chantagem.