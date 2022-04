Ex-BBB Arthur Picoli rebate namorado de Carla Diaz ao ser chamado de ‘babaca’

Ex-participante do “Big Brother Brasil 21”, Arthur Picoli usou o Instagram para rebater Felipe Becari, atual namorado de Carla Diaz, que teria o chamado de “babaca” em um podcast. O capixaba aproveitou para ironizar o desafeto, ao falar que não tinha “como superar o insuperável”. Vale lembrar que Arthur viveu um affair com a ex-“Chiquititas” durante o reality show da TV Globo.

“Acho que quando as coisas acabam temos que colocar um ponto final, que foi o que feito. Estava tudo bem. Só que a partir do momento que começam a falar de mim, me dá oportunidade de falar também. Aí pode ser que não goste do que vai escutar, vai doer!”, desabafou Arthur.

Em seguida, Arthur postou um vídeo dirigindo cantando uma letra de música “essa tua inveja um dia a terra come”. Fãs viram como uma indireta para o vereador.

Felipe foi um dos entrevistados do “Snider podcast”. Em um dos trechos da entrevista, ele contou como começou a relação com Carla Diaz. E ao falar que a defendia no “BBB 21” é que o vereador soltou uma indireta que foi recebida por Arthur.