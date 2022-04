Ex-BBB Brunna faz mutirão para rival vencer paredão falso; saiba quem

Após ser eliminada do “BBB 22” com fama de “planta” da casa, Brunna Gonçalves decidiu ficar do lado do entretenimento e já se posicionou sobre o paredão falso do reality show.

A esposa de Ludmilla puxou mutirão nas redes sociais para que seus seguidores votem em Gustavo como vencedor da disputa. Através de seu perfil do Twitter, a dançarina comentou as movimentações no jogo.

“Acho que o único que vai fazer jus a esse paredão falso é o Gustavo, né?”, disse. Logo depois, Brunna compartilhou uma publicação da equipe oficial do brother pedindo votos para os fãs. Vale lembrar que o advogado disputa a preferência do público com Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Eliezer.

Acho que o único que vai fazer jus a esse paredão falso é o Gustavo né?! — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) April 4, 2022

