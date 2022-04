Ex-BBB Daniel Lenhardt eleva temperatura na web em foto íntima com namorado; confira

O ex-BBB Daniel Lennhardt elevou a temperatura na web ao compartilhar um registro com o namorado, o modelo Marcus Lobos. O romance, que até a última semana era apenas uma suspeita dos fãs, se tornou uma certeza com a confirmação do modelo.

O namoro de Daniel com Marcus se tornou público no final de março, na ocasião, o ex-BBB divulgou uma foto do rapaz em uma viagem que fizeram juntos com a legenda: “Meu coração se apaixonou”.