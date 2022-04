Ex-BBB Elis Nair escapa de acidente de barco: ‘um horror’

A ex-BBB Elis Nair utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (11) para falar sobre um assunto delicado. A participante do BBB 17 relatou que sofreu um acidente de barco e havia acabado de ser resgatada.

Ela relatou ter vivido momentos de terror. “O barco que eu estava sofreu um acidente. Estou bem, aqui dentro de uma lancha que nos resgatou. Eu tô nervosa, em pânico, em um banheiro e a gente está solicitando um apoio. “Foi um horror, assustador. Faltando colete. A chuva muito forte, vento também e a gente sem norte”, declarou.

Fortes chuvas atingiram o Distrito Federal ao longo dos últimas dias. De acordo com informações do ‘Fuxico’, ninguém do barco onde a influenciadora estava ficou ferido.

