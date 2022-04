Ex-BBB Eslovênia realiza harmonização facial; veja antes e depois

Eliminada do BBB 22 há algumas semanas, Eslovênia Marques é mais uma influenciadora que se submeteu a um procedimento de harmonização facial para corrigir imperfeições no rosto. A modelo teve as olheiras preenchidas e corrigiu uma assimetria na mandíbula.

“Harmonização facial sutil para realçar a beleza da Eslovênia. Foi realizado preenchimento nas olheiras, com ácido hialurônico, e na assimetria da mandíbula e mento”, publicou o local onde a sister realizou o procedimento.

A transformação parece ter agradado os internautas. “Harmonização facial é 8 ou 80. Ou fica muito boa, como na Eslovênia, ou vira demonização”, “Finalmente essa harmonização fez efeito, alguém conseguiu atingir o objetivo e ficar bonito após a harmonização” e “maravilhosa” foram alguns dos comentários.

