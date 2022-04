Ex-BBB ganha na loteria diversas vezes; entenda o caso

Já pensou participar de um reality show extremamente popular no Brasil e ainda por cima ter a sorte grande de conseguir ganhar 57 vezes na loteria?

Então, saiba que esse feito não é para muitos. A propósito, a ex-BBB, Paulinha Leite, da edição de 2011 resolveu apostar nas loterias e nunca mais parou de ganhar prêmios.

Agora imagina ganhar diversos prêmios em dinheiro que superam o valor do prêmio máximo do reality que participou. Parece surreal, não acha? Mas, para ela, foi extremamente fácil.

Na verdade, entenda que não é a sorte que está ao favor dela. Mas, ela apenas aprendeu como é que funciona o jogo. Para isso, ela compartilha os métodos de como conseguiu faturar, recentemente, mais de R$ 35 mil ao acertar na Quina da Mega-Sena.

Sendo assim, quase levou o prêmio máximo, que foi de R$ 190 milhões, dividido entre 2 pessoas.

Qual é o segredo para tanto sucesso nos jogos de sorte? Será que alguma vez ela vai perder alguma aposta? Então, confira as dicas para quem quer ganhar uma bolada de dinheiro.

Dicas para jogar e ganhar

A ex-BBB Paulinha Leite comentou em um tópico, quais são as dicas que você deve seguir para conseguir ganhar algum jogo.

Então, para você que quer ganhar qualquer bolão e se tornar um possível novo milionário sem precisar entrar no reality show, confira agora as dicas que ela deu.

Logo, a primeira dica é, de fato, jogar. Parece um pouco absurdo falar isso, mas ela comentou que vê muita gente dizendo que gostaria de ganhar. Porém, nunca sequer jogou. Obviamente, só há uma maneira de fazer uma boa aposta, e é jogando.

Além disso, como a ex-BBB acredita na lei da atração, ela sempre mentaliza que quando joga, ela vai ganhar. Afinal, muitas pessoas jogam apenas por jogar e não porque estão, de fato, acreditando que vão ganhar.

Por fim, uma dica extra que ela deu foi observar os números ao longo do dia a dia e apostar exatamente neles. Logo, sempre busque os números que mais chamam a atenção.

Outras estratégias da ex-BBB Paulinha Leite

A sortuda também deu uma segunda dica comentando sobre a sua sorte. Recentemente, ela desenvolveu um hábito de investir em ações. Ou seja, grande parte do dinheiro ganhado em apostas de loteria vão diretamente para as ações.

A influenciadora possui esse hábito de investir para deixar o dinheiro render sem muito esforço. Portanto, essa é uma forma de acumular muito dinheiro e não deixá-lo parado.

Recentemente, ela também provou porque está sempre solicita a ajudar todas as pessoas, participando de bolões. Paula aproveitou a fama e montou uma empresa para fazer bolões de loteria. Porém, a ex-BBB própria comentou que faturou mais dinheiro com as apostas individuais.

Aliás, o negócio só surgiu porque os seguidores pediram para que ela compartilhasse os números. E então, ao divulgar as indicações que deram retorno aos fãs e seguidores, Paulinha começou a receber os pedidos para fazer os bolões.

A princípio, sua ideia inicial era participar apenas de um bolão, que era o da Lotofácil. No entanto, teve tanto sucesso que não parou por aí. Após, a primeira aposta em conjunto, todos começaram a querer mais e mais. Então, foi assim que criou a empresa.

Primeiramente, ela entra em contato com um advogado para saber se era algo legal e tirou o CNPJ para fazer a empresa. Desde então, os bolões são o maior sucesso.

Como apostar nas loterias

Apostar nas loterias é extremamente fácil. Para isso basta selecionar alguns números no volante de uma cartela. Dependendo da diferença das apostas, pode ser que a quantidade que você possa apostar seja maior que outras.

Lembre-se também de que, se quiser apostar mais números do que a quantidade mínima permitida, você pagará mais caro.

Cuidado com possíveis golpes

Por ter sido uma sortuda que ficou famosa novamente depois de ganhar diversos prêmios de loteria, acabou que a sua imagem se tornou um mecanismo de golpes.

Assim, muitas pessoas com más intenções acabam fazendo contas fakes, com o rosto e o nome da ex-BBB. Ainda mais, porque sua imagem anda circulando pela internet com promessas e vendas de cursos para conseguir ganhar na loteria. Não somente isso, mas também persuadir pessoas para aplicar diversos golpes.

Aliás, ela assegura que não vende nenhum tipo de curso na internet de como ganhar na loteria. Além disso, também alerta, ao falar que nunca descobriu nenhum tipo de sistema capaz de burlar as loterias no país.

Então, caso encontre qualquer tipo de imagem dela dizendo que poderá te vender um curso magnífico, evite e fuja desse tipo de esquema. Pois, será um golpe.