Ex-BBB Gustavo comenta troca de nudes com Lais: ‘prefiro ao vivo’

Gustavo e Lais parecem bem disposto a dar continuidade ao romance que começou no BBB 22. Durante o programa ‘A Eliminação’, exibido na noite desta quinta-feira (21) no Multishow, o bacharel em direito falou sobre as conversas com a médica e afirmou que, por estar sem celular, tem mantido pouco contato com a amada.

Em seguida, a apresentadora Ana Clara foi bem direta ao perguntar ao ex- brother se os dois trocavam nudes. “Não [trocamos nudes]. Não gosto disso, não. Eu prefiro o negócio ao vivo”, respondeu.

No programa, o paranaense também falou sobre os votos que recebeu do grupo de fãs de Arthur, chamado de padaria. “Só estou cancelado ali.. Não posso entrar em uma padaria ou outra.Se não fosse a padaria eu teria ido mais longe”, comentou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.