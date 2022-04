Ex-BBB Ivy Moraes se pronuncia após tem rede social hackeada e posta print sobre divórcio

A ex-BBB Ivy Moraes, que teve o perfil do Twitter hackeado no último sábado (9), rebateu o ex-marido Rogério Fernandes, após ele opinar que seria uma jogar de marketing da ex-BBB já que o processo de divórcio deles ainda não havia sido concluído.

“Estou vindo aqui para compartilhar com vocês uma informação da qual estou muito feliz, porque só eu sei o quanto foi difícil conseguir isso. Mas, sim, gente, ontem, a juíza que estava à frente do meu caso decretou o meu divórcio, que eu queria já há um tempo, e, graças a Deus, ontem isso foi decretado. então eu queria muito vir aqui compartilhar com vocês isso e outra coisa, aproveitando que eu estou aqui, meu twitter foi hackeado. Estão de marcação comigo. Eu já tinha falado pra vocês que meu whatsapp tinha sido hackeado. Só que só para esclarecer, eEstas conversas que estão circulando não são de agora, são apenas de quatro anos atrás. Alguém que tinha salvo isso no telefone a agora quis expor uma situação de quatro anos atrás”, contou a ex-BBB.