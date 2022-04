Ex-BBB Ivy Moraes tem rede social hackeada: ‘Nojenta’

O perfil da ex-BBB Ivy Moraes foi hackeado neste sábado (9). No ‘exposed’, uma mulher acusa a influenciadora digital de ter destruído seu noivado. Em uma série de exposições, a moça, identificada como Júlia, faz uma série de publicações que expõe, inclusive, áudios atribuídos de Ivy.

“Essa Ivy que vocês seguem aqui acabou com a minha vida! Acabou com o meu noivado! Ela se envolveu com o meu noivo (na ocasião) e isso foi o fim de um sonho para mim. Tem mais de duas semanas que estou gritando de dor… Você não precisava ter relembrado isso, você foi longe demais com isso e é por essa razão que estou aqui no seu próprio TT para contar para todos os seus seguidores a minha história. Sim… Aquela que você destruiu, Ivy. Então vamos lá…”, começou a hacker.

“Você se apaixonou e se arrepende de não ter levado isso até o final? Oi? É sério isso, Ivy? E eu? Como fico nessa história? Ah, sim, sou a trouxa, né? Você me diminuiu, você me insultou com essa sua prepotência e meu gatilho emocional está acionado. E ela ainda teve a coragem esses dias de trazer isso à tona gravando esses stories. Não foi para mim que você fez o pedido de te expor, mas você mexeu em uma ferida que não cicatrizou”, completou.

“Se você tem provas, posta as provas. Eu só tenho uma coisa para te dizer: ‘supera, isso foi em 2018, 2019, já foi, já passou’. Mas você só tem essa carta na manga para falar mal a meu respeito, você não tem mais nada. Diferente de mim para falar de você. Porque aqui estou falando só uma verdade, e aí te pergunto: ‘você quer que eu fale todas? Todas as verdades?’ Eu posso falar também. Para mim não tem problema nenhum. Agora, sobre esse fato, me apaixonei mesmo por outra pessoa e me arrependo amargamente de não ter levado isso até o final, me arrependo muito, porque você mereceu, foi pouco o que eu fiz”, dizia a ex-BBB.

Em um dos áudios, atribuídos à Ivy, a mulher afirma que terá relações sexuais com o homem que está em voga.

“Se ele vier me procurar, eu acho que vou ter que transar com ele mesmo. Pelo menos uma vez para saber, entendeu?”, diz.

Sem citar nomes, Ivy utilizou seus stories, no Instagram, para se pronunciar sobre o assunto. Ela afirmou que as conversas e áudios vazados são de 4 anos atrás.