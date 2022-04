Ex-BBB Laís Caldas desiste de ação na Justiça contra Maíra Cardi

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal ‘O Globo’, a motivação de Laís para abrir o processo contra a também ex-BBB foram as declarações dadas por Maíra de que a médica era “falsa” e “dada” e tinha os olhos caídos.

As críticas foram feitas nas redes sociais, em um comentário no perfil do jornalista Leo Dias e no próprio perfil de Maíra, em fevereiro deste ano.