Ex-BBB Lucas Bissoli fala sobre casamento com Eslovênia e ‘roubo’ de produtos no reality

Após ser eliminado do “BBB 22”, Lucas Bissoli apareceu no “Domingão com Huck” deste domingo (3) para bater um papo com Luciano Huck sobre as experiências do estudante de medicina no reality show.

Na atração, ele apareceu com o anel de compromisso que ganhou de Eslovênia e falou sobre casamento com a sister. “Essa é a aliança de casamento, eu não tirava pra tomar banho, pra lavar cozinha, ficava fedendo um pouco. E ela sempre tirava a dela e esquecia de colocar. Daí eu comecei a tirar e ela lavava pra gente”, contou.

Em outro momento, Lucas ganhou um carrinho cheio de produtos de beleza e higiene pessoal em referência aos produtos que ele pegou no estoque do reality show. “Deu, está dado, tá? Eu não vou devolver não”, brincou o ex-BBB.

