Ex-BBB Lucas Fernandes anuncia que vai ser pai de gêmeos

Lucas Fernandes e a esposa Ana Lúcia Vilela estão cheios de motivo para comemorar. É que o ex-BBB anunciou na noite desta sexta-feira (8) que vai ser pai de gêmeos. A revelação foi feita no Instagram do modelo.

“VOU SER PAI… Confesso que nunca imaginei que dois tracinhos vermelhos pudessem mudar minha vida… Acordamos em uma manhã de sábado. Ana chegou pra mim sentindo muito enjoo. Disse que acreditava estar grávida. No momento a única reação que tive foi: “ok, vamos fazer um teste.”

Fui racional, não pensei na possibilidade daquilo ser real. De um lado queria muito porém do outro, não queria me frustrar com uma resposta negativa. Ser pai sempre foi um desejo meu. Fizemos o teste…

O resultado saiu… Positivo! Nossa, como eu queria que cada ser humano no mundo sentisse o que eu senti.alvez se meu português fosse bom o suficiente eu conseguisse descrever pra vocês.

Como não, só digo uma coisa: foi a notícia MAIS ESPETACULAR DE TODA A MINHA EXISTÊNCIA. Passei 31 anos pra realmente sentir o que chamamos de: felicidade genuína. A partir daquele exame a “minha vida” deixou de existir para dar lugar a “nossa vida”. Éramos três agora seremos quatro.”, escreveu o empresário no Instagram.

Os dois se casaram em julho de 2021. A cerimônia intimista foi feita em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.