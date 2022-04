Ex-BBB Luciano alisa cabelo e fica irreconhecível; veja vídeo

O nome do ex-BBB Luciano Estevan foi parar entre os mais comentados do Brasil na noite desta quinta-feira (6). É que o ator alisou as madeixas e pasmem: ele ficou irreconhecível. Assista ao vídeo abaixo:

E o ex-BBB Luciano que alisou o cabelo e ficou irreconhecível #BBB22 pic.twitter.com/YXCZvQXGsT — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 7, 2022

Luciano tem aproveitado a visibilidade e trabalhado como influenciador digital. Na semana passada, o primeiro eliminado do “BBB 22”, criou uma conta no Onlyfans, plataforma que vários famosos utilizam para publicar fotos íntimas e sensuais.

Luciano fez parte do elenco do ‘Big Brother Brasil 22’ e foi o primeiro eliminado do reality da TV Globo com 49,31% dos votos após disputar preferência do público contra Natália Deodato e Naiara Azevedo.