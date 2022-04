Ex-BBB Luciano recebe proposta de astro do pornô gay para filme adulto

A fama vem! Após dizer no “BBB 22” que gostaria de ser famoso “nível Beyoncé”, o ex-BBB Luciano estevan continua na força, foco e fé para chegar ao objetivo. O rapaz abriu uma conta num site de conteúdo adulto e já rende frutos. Ele foi convidado por Diego Sans, astro internacional do pornô gay, para uma parceria.

O astro pornô convidou o ex-brother para uma parceria no Only Fans, no qual ambos têm conta, após ver a notícia de que o dançarino teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais, no Site Pheeno.