Ex-BBB Maria revela ter sido furtada na Sapucaí: ‘pegaram telefone e carteira’

Não está fácil para ninguém. Maria, ex-participante do BBB 22, fez questão de acompanhar de perto os desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro na noite deste sábado (23). Porém a cantora acabou sofrendo um furto no lugar do evento.

A jovem falou sobre o assunto através do perfil Celebs do Rio no instagram. “Acabaram de me assaltar. Pegaram meu telefone e minha carteira. Está tudo bem, galera… foi só um susto enquanto a galera tirava foto comigo”, declarou a ex-BBB.

Além de Maria outras celebridades marcaram presença no Carnaval Carioca. A influenciadora digital Virginia Fonseca, por exemplo, pegou um voo de última hora de Goiânia para o Rio de Janeiro a fim de curtir a folia.]]

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google notícias