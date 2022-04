Ex-BBB Rodrigo Mussi apresenta melhora significativa, diz nota

O ex-BBB Rodrigo Mussi apresentou uma “melhora significativa” neste domingo (3), segundo nota oficial divulgada pelas redes sociais do influenciador.

Internado desde que sofreu um acidente de carro no último dia 31 de março, o gerente comercial passou por duas cirurgias e permanece na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

“Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nessas últimas 24 horas, progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem! Sabemos que você é forte Rodrigo! A família está comemorando e muito feliz com a notícia!”, diz a nota.

Entenda o caso



O acidente aconteceu na madrugada da quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso. Rodrigo pediu o carro por um aplicativo, saindo de Osasco, próximo a estação de trem Presidente Altino para desembarcar no bairro da Consolação.

Em entrevista ao Hora 1, primeiro registro do acidente, ainda sem a identificação de Rodrigo Mussi como um dos feridos, o motorista informou que não sabia se havia dormido na direção ou se o veículo estava com algum problema técnico.

Rodrigo não pode receber visitas médicas e está sendo acompanhado pela família e a amiga e também ex-BBB, Viih Tube, com quem se envolveu no último final de semana, e assumiu as redes do influenciador.

