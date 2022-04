Ex-BBB Rodrigo Mussi está mais calmo e conversa sobre futebol

No seu primeiro dia depois de ter recebido alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o ex-participante do “BBB 22” Rodrigo Mussi se mostra mais calmo, segundo relatou o seu irmão Diogo Mussi.

Enquanto esteve sedado na UTI e ainda sem entender o que tinha acontecido, Rodrigo teve alguns momentos de agitação e chegou a precisar ser contido pela equipe médica. Na visita de hoje, Diogo destacou que ele conversou muito sobre o seu time de coração o São Paulo, e da vontade de voltar a assistir um jogo no estádio do Morumbi.

O irmão já tinha conversado com Rodrigo sobre a vontade de ir a uma partida com ele para apresentar o time ao seu filho Luca, que nasceu há pouco mais de uma semana. Este foi o momento em que Mussi estava sedado e apertou muito a mão de Diogo, dando esperanças à família sobre sua recuperação.

Nestes 19 dias, Rodrigo permaneceu intubado na UTI. Fez hemodiálise, passou por uma cirurgia no cérebro e teve o tempo todo um quadro considerado muito grave. No último domingo (17), ele foi extubado, começou a falar algumas palavras e já ficou em pé. Abaixo, veja a evolução do estado de saúde dele dia a dia, de acordo com os boletins médicos divulgados pela família.