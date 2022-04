Ex-BBB Rodrigo Mussi inicia processo de extubação: ‘Recuperando sua consciência’

Rodrigo Mussi, ex-participante do “BBB 22” segue respondendo bem ao tratamento após sofrer um grave acidente de carro na semana passada. De acordo com seu irmão, o processo de extubação já foi iniciado, mas deve levar alguns dias para ser concluído.

“Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo natal, com o Rafael e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá. Obrigado a todos pelo carinho, de coração! O Luca nasce, o Rodrigo renasce!”, escreveu o irmão do ex-BBB em suas redes sociais, comemorando o nascimento de seu filho.