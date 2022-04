Ex-funcionários da CSN fecham Terminal Acesso Norte em protesto

Foto: Arquivo Pessoal

Um grupo de ex-funcionários da extinta Concessionária Salvador Norte (CSN) fechou a entrada e a saída dos ônibus do Terminal Acesso Norte, na Rótula do Abacaxi, em Salvador, durante um protesto, na tarde desta terça-feira (5). O grupo pede o pagamento das dívidas trabalhistas da empresa, como salários atrasados e rescisões. Veja vídeo abaixo

A manifestação começou por volta das 17h30. Além de fechar os portões da estação, os homens sentaram na frente do local, para impedir a passagem dos coletivos. Segundo representantes, cerca de 60 rodoviários participam do ato. O grupo carrega faixas com pedidos de pagamento.

Cerca de 80 mil pessoas passam pelo Terminal Acesso Norte diariamente. Ao todo, 30 linhas de ônibus circulam na estação. Com o fechamento dos portões, os coletivos que estavam no interior do local ficaram presos com os passageiros. Já os que estavam chegando não conseguiram entrar.

O iBahia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que é responsável pelos coletivos e pela negociação das dívidas trabalhistas, mas não teve retorno até a última atualização dessa reportagem.